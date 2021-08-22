З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями

З Кабула вранці 22 серпня прибув другий евакуаційний борт з українцями та іноземними громадянами. Літак з 83 пасажирами приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Серед інших було евакуйовано журналістів Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, а також дітей та жінок, повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому", – зазначив він.

Це не останній евакуаційний рейс, МЗС продовжує працювати над наступним.

На сторінці Офісу президента додали, що рейсом прилетів 31 українець, решта – іноземці.

Фото: ОПУ

Цей український літак вирушив за громадянами ще 18 серпня.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" у неділю зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 громадян нашої та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак це було складно зробити через відсутність безпечного коридору. Серед тих, хто хотів повернутися, були 12 військових. Російська пропаганда поширювала інформацію про те, що Україна їх "покинула". 18 серпня Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військових в Афганістані".