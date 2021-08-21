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У Москві журналісти вийшли на пікети проти визнання ЗМІ іноагентами, є затримані

Журналістам закидають порушення правил проведення акцій.

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

У столиці Росії Москві біля будівлі ФСБ відбулися одиночні пікети журналістів проти присвоєння ЗМІ статусів "іноземних агентів".

Поліція забрала в автозак кореспондентку видання The Bell Юлію Старостину і творця підкасту "Норм" Дарину Черкудінову. Силовики пояснили затримання порушенням дистанції 50 метрів - необхідної відстані між пікетниками, повідомляє The Bell.

Перший, хто вийшов з одиночним пікетом, журналіст - Олександр Горохов -  був виведений поліцейськими з місця пікету. Потім його відпустили, попередивши про штраф.

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Телеканал "Дождь" повідомляє про затримання своєї журналістки Ксенії Миронової. "Мироновій сказали, що вона порушує законодавство щодо проведення мітингів", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Також під час пікетів були затримані Софія Гройсман, журналіст Андрій Бабицький (підкаст "Так вийшло"), головний редактор відеопроекту ROMB Андрій Ковальов.

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Фото: twitter.com/brewerov

Напередодні Мін'юст РФ вніс телеканал "Дождь" і видання "Важные истории" до реєстру ЗМІ-іноагентів. Крім медіа, список поповнили й фізичні особи, в тому числі журналісти "Важных историй" та головний редактор видання Роман Анін.

Сьогодні російський Мін'юст вніс до реєстру іноземних агентів громадську організацію "Четвертый сектор", яка об'єднувала журналістів-фрілансерів.

Останнім часом випадки визнання ЗМІ іноагентами в Росії почастішали. Всього тепер у реєстрі 18 видань і 25 осіб.

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