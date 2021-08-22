Меркель пояснила, чому глава німецького МЗС не приїде на Кримську платформу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила відсутність глави МЗС ФРН Гайко Мааса на саміті Кримської платформи 23 серпня виключно подіями в Афганістані, а не бажанням догодити Росії.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ні, це не свідчить про те (бажання догодити Росії, – ред.). Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося", – сказала Меркель.

Вона додала, що її візит до України є прощальним двостороннім візитом у якості федерального канцлера.

"Ми говорили про те, що приїде на Кримську платформу наш міністр закордонних справ, і днем раніше я приїду (в Україну, – ред.). Те, що наш міністр зараз не приїде, не пов'язано з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ", – зауважила Меркель.

Нагадаємо, Німеччину на установчому саміті Кримської платформи замість міністра закордонних справ Гайко Мааса представить міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр.