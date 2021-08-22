Україна досі розраховує на зброю з Німеччини, – Зеленський

Водночас з Меркель про постачання зброї він ще не говорив.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досі розраховує та очікує на зброю з Німеччини.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві в неділю.

“Ми зверталися щодо поставок зброї до німецького уряду і так чи інакше отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо – в рамках натівських навчань. Дійсно, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо і очікуємо”, – сказав він.

Президент додав, що у “рамках наших домовленостей з Німеччиною і співпраці з НАТО Україна очікує і снайперських гвинтівок, і ще багато речей, крім флоту, і військових катерів".

"Це велика і довга розмова", – підкреслив очільник держави.

Зеленський також додав, що з Меркель він один на один про постачання зброї не говорив. "Ймовірно, під час ланчу ми піднімемо це питання", – сказав президент.

Нагадаємо, наприкінці квітня в німецьких ЗМІ з’явилась інформація, що Україна на тлі загострення ситуації на кордоні з Росією просила Німеччину надати їй летальну зброю. Київ, зокрема, просив допомогти боєголовками для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітніми гарматами GDM-008 Millennium і безпілотними підводними системами SeaCat і SeaFox, які виявляють і знешкоджують морські міни.

Інсайдери обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас був проти цього, а міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, з іншого боку, - була "відкритою". Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляв, що ідею підтримав голова Комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Рьоттген.

У червні голова МЗС України Кулеба назвав рішення Німеччини не експортувати озброєння в Україні "слабким з політичної і моральної точки зору". Крім того, голова МЗС натякнув, що деякі країни відмовилися від постачання зброї в Україну винятково з політичних причин.