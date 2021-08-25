У Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря у світі

Зазначається, що станом на 10:00 індекс міста становив 106 при нормі - 50.

У Києві в середу, 25 серпня, зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Зазначається, що станом на 10:00 індекс Києва становив 106 при нормі - 50.

Столиця України наразі перебуває на 10-му місці в рейтингу. Рівень забруднення повітря характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також призупинити спортивні заняття на відкритому повітрі.

Раніше, 16 серпня, в українській столиці був зафіксований один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Нагадаємо, у червні кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі Київ.

У квітні минулого року українська столиця посіла четверте місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям.