30-річний шлях української мови

За 30 років існування незалежної України ставлення до державної мови зазнало тектонічних змін. Але і сьогодні українська мова та її розвиток ще досі перебувають під шаленим політичним тиском.

Тридцять років з Дня проголошення Незалежності України – це шлях. Шлях від совкової оцінки української як «бесполезного и ненужного языка» до її позиції сильної та єдиної державної мови. Ми ще не пройшли цей шлях до кінця. І кожен закон, ухвалений на дистанції просування державної мови, є кроком, який посилює й зміцнює роль української як державної.

Фото: EPA/UPG

Після 2014-го року, коли розпочалась анексія Криму та окупація Луганської та Донецької областей, саме українська мова стала важливим чинником, навколо якого сконсолідувалася українська нація, вона стала дієвою зброєю в боротьбі проти російської агресії. Саме тому для всіх нас надважливою є спільна місія – відновити відлік впевнених перемог державної мови в усіх сферах суспільно-політичного життя.

Сьогодні ми вже можемо говорити і про наші досягнення – більшість українців використовують українську мову повсякденно, так само як більшість визнають за нею право бути єдиною державною. Це свідомий вибір кожного громадянина на користь мови землі, на якій він народився, живе, і з якою пов’язує своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Щиро вірю, що вже незабаром українська стане офіційною мовою діяльності й міжнародних установ, об’єднань та організацій.

Проте системна робота у напрямку захисту української мови все ще триває. Ми крок за кроком починаємо сприймати і приймати її як повноцінного гравця державотворчих процесів.

Мова – це основа основ. Це – захист національних інтересів. Тому в нашому буремному сьогоденні, на 30-му році Незалежності у нас немає права на поразку. Ми щирі в прагненні й устремлінні впевнено йти вперед і перемагати.

Окрім географічних меж територія кожної держави визначається також й інформаційним простором. Тобто у ньому теж має існувати кордон. Мовний. І саме державна мова встановлює необхідну дистанцію на цьому інформаційному кордоні.

Принагідно, доземний уклін мужнім та безстрашним захисникам нашої України – її незалежності, самобутності, культури, мови та кордонів!

Правда і справедливість на боці нашої багатостраждальної землі, вона – у звільненні від окупантів Криму та окупованих територій Луганської та Донецької областей!

Сьогодні ми єдині у досягненні спільної мети – піднесення ролі та значення української мови у світі, відновлення територіальної цілісності та встановлення миру і добробуту в нашій державі.

Шановні друзі! З нагоди славетного Дня Незалежності України бажаю Вам успіху та натхнення, реалізації всіх задумів для зміцнення власного добробуту та задля процвітання і блага нашої рідної, незалежної України!

Щиро вітаю Вас із величним святом нашої держави – 30 річницею проголошення Дня Незалежності України!