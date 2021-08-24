Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка

Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Чоловік, який сьогодні в Києві облив зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні під час урочистих заходів у центрі Києва невідомий облив зеленкою екс-президента України. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції. Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження”, - повідомили у поліції.

Зазначається, що наразі з чоловіком проводяться першочергові слідчі дії. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Як повідомили LB.ua джерела у МВС, зловмисник вже дав свідчення поліції. Він зізнався,що за напад йому заплатили 800 доларів. Хто виступив замовником - наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні провокатор кинув зеленкою в п’ятого президента України, лідера опозиційної партії "Євросолідарність" Петра Порошенка. Інцидент трапився під час вшанування Героїв Небесної Сотні.