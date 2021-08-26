Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі

"Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на закиди російського міністра Сергія Лаврова, який напередодні назвав нове державне свято України, яке буде відзначатися 28 липня, спробою приватизувати День хрещення Русі.

Під час брифінгу в четвер, 26 серпня, Кулеба сказав, що указ Володимира Зеленського просто відновлює історичну справедливість.

"Нам з вами не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії, але наша відповідь на це дуже проста: колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати, тому що ми як були на своїй землі 1000 років, то ми так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити, це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде, і указ президента України просто зафіксував цей факт", - сказав міністр.

"Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконання російських дипломатів", - поскаржився Кулеба.

Нагадаємо, указ про запровадження Дня української державності президент підписав під час відкриття параду до 30-ї річниці незалежності України.

День Державності будуть відзначати у день хрещення України-Русі, 28 липня.

Нове свято може стати вихідним днем.