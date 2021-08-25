Лавров назвав Кримську платформу несправжньою і поскаржився на "приватизацію" Україною Дня хрещення Русі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи, що відбувся у Києві 23 серпня за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій, несправжнім заходом.

"Кримська платформ - несправжній захід. Справжній - те, що я сьогодні бачив сьогодні у Відні, коли покладав вінок пам'ятнику радянським воїнам, які звільнили Відень. А щодо Криму... Є люди, які хочуть займатися віртуальною політикою, вони нею і займаються. А якщо ми хочемо займатися реальною політикою, потрібно керуватися реаліями", - сказав Лавров на брифінгу у середу під час візиту в Австрію.

Він додав, що ознайомився з вимогами Кримської декларації. За словами міністра, Росія готова виконати одне з них - забезпечити доступ до Криму спостерігачів за дотриманням прав людини, але тільки на власних умовах.

Він розказав, що Росія неодноразово запрошувала спостерігачів ОБСЄ, ООН, Ради Європи. "Більшість цих людей кажуть: ми з радістю, тільки маємо заїхати з [материкової] території України. Ми їх питаємо: друзі, ви займаєтеся правами людини чи політичними іграми?" - додав Лавров, визнавши, що ситуація безвихідна.

"Солідарність, проявлена членами НАТО та Євросоюзу на позавчорашньому заході, яке було схожим на виставу, звичайно, нікуди не зникає. Ми нічого з цим зробити не можемо", - сказав Лавров.

Він також прокоментував указ Володимира Зеленського про День Української Державності, який буде відзначатися 28 липня - у День Хрещення Київської Руси-України.

"Україна нас, напевно, ще не раз порадує своїми рішеннями. Ось нещодавно було сказано, що вони приватизували День хрещення Русі. Хтозна, може скоро буде вирішено Володимиром Зеленським, що Новий рік можна відзначати тільки в Україні", - сказав Лавров.