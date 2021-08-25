У Росії відкрили кримінальну справу за статтею "екоцид" через перекриття Північно-Кримського каналу

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею "екоцид" (ст.358 КК РФ) у зв'язку з перекриттям Північно-Кримського каналу, який до 2014 року був головним джерелом прісної води для півострова Крим.

На сайті Слідчого комітету повідомляється, що у 2014 році невстановлені особи, "що знаходяться на території України" і які виступають проти окупації півострову, вирішили завдати шкоди економіці та екології Криму.

Перекриття подачі води до Криму, як стверджує відомство, призвело до "виснаження сільськогосподарських земель, підвищення солоності водосховища Сиваш в три рази", а також "негативно позначається на здоров'ї людей". Крім того, скоротилася кількість видів тварин, в тому числі з Червоної книги. Які саме тварини маються на увазі, не уточняється.

За даними "Медіазони", це може бути перша в Росії кримінальна справа за статтею "екоцид".

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації півострова Росією в 2014 році постачання води припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Офіційна позиція України полягає в наступному: вода з Дніпра піде на півострів тільки після його деокупації.