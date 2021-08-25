Авіація незалежної України зараз на початку свого шляху. Її історія — недовга, але місцями непроста. Проте наші льотчики та авіаційні підприємства постійно переймають досвід провідних країн і вдосконалюються. Сьогодні ми хотіли б поговорити про досягнення. Що залишила в історії та що передала майбутнім поколінням українська авіація за 30 років?

1. 1991 рік. Засноване українське підприємство «Аеропракт».

«Аеропракт» спеціалізується на виготовленні надлегких літаків і входить до трійки світових лідерів у цьому напрямку. Їхні літальні апарати є на всіх населених континентах світу. У понад 50 країнах літають на літаках під маркою «Зроблено в Україні».

2. 1996 рік. Заснована пілотажна група «Українські Соколи».

Ідея створити пілотажну групу з’явилася ще в 1992-му, коли екіпаж брав участь у сольних польотах у Канаді та США. Офіційно «Соколи» почали тренування в 1996-му. Спочатку літали на L-39С, пізніше на МіГ-29 і Су-27. Команда брала участь у міжнародних шоу. Наприклад, у 1997-му представляли Україну на найбільшому військовому авіашоу «Air Tatto» у Великій Британії.

3. 1999-2001 роки. Робота над першим українським багатоцільовим легким гелікоптером.

Над гелікоптером працювало конструкторське бюро «Вертикаль» на заводі «Тюссе» в Київській області. Назвали апарат «КТ-112 Кадет». Він мав два поршневі двигуни, чотиримісну кабіну, розвивав швидкість до 200 км/год. На жаль, через відсутність фінансування проєкт закрили у 2010-му. Проте у 2018-му напрацювання стосовно «КТ-112 Кадет» були використані у створенні українського гелікоптера ВМ-4 «Джміль».

4. 2003 рік. У Києві відкрито Державний музей авіації України імені О. К. Антонова.

Це місце, де можна «побачити наживо», як розвивалось летунство. Державний музей авіації України за кількістю експонатів шостий у світі. На його території зібрано понад 70 експонатів: пасажирські і навчально-тренувальні літаки, винищувачі, ракетоносці, вертольоти.

5. 2004 рік. Офіційно створено Повітряні сили України.

Того року в межах реформування Збройних сил України та переходу з чотирьох- на тривидову систему військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони об'єднали в єдиний вид — Повітряні сили України.

6. 2004 рік. Перший політ Ан-148.

Державне підприємство «Антонов» у 2004-му підняло в небо ще одного велетня — Ан-148. Він призначений для пасажирських перевезень на відстань до 3100 км. Станом на 2018 рік було збудовано 48 літаків.

7. 2006 рік. Українець сконструював літак, яким може керувати пілот з порушенням функції опорно-рухового апарату.

Ігор Гапанович створив надлегкий літак «Скаетон К-10 Swift». Керувати ним може пілот, у якого є порушення функції опорно-рухового апарату. Літак здійснює посадку на майданчиках, які для цього не призначені, бо має надсучасну швидкодіючу парашутну систему.

8. 2008 рік. В Україну зайшли лоукости.

Це дозволило нашим громадянам подорожувати й отримувати новий досвід. Першим був «Wizz Air» (зайшов у 2008 році). А тоді додалися «Ryanair», «FlyDubai» та «GermanWings» (це далеко не повний список), а також два українські лоукостери — «Sky Up» та «Bees Airlines». Закривають фактично всі напрямки, крім США.

9. 2010 рік. Перший політ Ан-158.

Це пасажирський літак, розрахований для перевезення від 86 до 99 пасажирів на відстань до 3000 км. У 2011 році бажання придбати близько 70 Ан-158 висловили авіаперевізники з України, країн Азії, Африки та Латинської Америки.

10. 2012 рік. Найвища у світі виставка живопису.

2012 року у межах Міжнародного авіакосмічного салону «Авіасвіт-ХХІ» відбувся проєкт АВІАРТ-2012. 500 робіт від 120 художників піднялися у небо на борту Ан-225 на висоту 10 150 м. Цей рекорд був зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса.

11. 2012 рік. Нове життя Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

2012 рік був вдалим для Міжнародного аеропорту «Львів». Місто приймало Євро-2012, а Львів отримав новий термінал. Окрім сучасної архітектури, він має майже 50 000 м² площі, більш ніж тисячу паркомісць і Duty Free зону. Злітна смуга стала довшою (3305 м замість старих 2510 м) і може працювати в режимі до 20 вильотів на годину.

12. 2014 рік. Перший політ українського багатоцільового гелікоптера.

МСБ-2 «Надія» — творіння українського підприємства «Мотор Січ» на основі Мі-2. Сертифікат розробника компанія отримала у 2011-му, а у квітні 2013-го почалися випробування і підготовка до серійного виробництва. У липні 2014-го гелікоптер уперше піднявся в небо. МСБ-2 відрізняється від Мі-2 за всіма характеристиками: шуму, паливної економічності на висоті, вантажності. Станом на 2018 рік випущено 4 гелікоптери.

13. 2015 рік. У небо вперше піднявся Ан-178.

Ан-178 за льотно-технічними характеристиками створює гідну конкуренцію найкращим транспортним літакам у своєму сегменті. До того ж здатний «присідати» на основних стійках. Що це означає? Це не лише полегшує, а й значно пришвидшує процес завантаження-вивантаження військової техніки. У 2020-му почалося серійне виробництво літака.

14. 2017 рік. Уперше стартував відкритий Чемпіонат України з вертолітного спорту.

Він пройшов у Запоріжжі на аеродромі «Мокра». Був приурочений до 70-ї річниці від дня першого вильоту літака Ан-2 та до 110-річчя українського підприємства АТ «Мотор Січ».

15. 2017 рік. Українські льотчики перемогли в номінації «Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО» на міжнародному авіапоказі «The Royal International Air Tattoo 2017».

Перемогу для України здобули льотчики 831 бригади тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині. Авіапоказ проходив у Великій Британії. Україну представляли два літаки-винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак Іл-76. Демонстраційну програму на бойовому літаку-винищувачі Су-27 виконував заступник командира 831 бригади тактичної авіації з льотної підготовки полковник Олександр Оксанченко.

16. 2017 рік. В Україні відкрили унікальний центр підготовки військових льотчиків.

«Укроборонпром» і науково-виробниче об'єднання «Авіа» відкрили центр для підготовки пілотів і екіпажів гелікоптерів. Комплекс має надсучасний тренажер, якому вдається зі 100% точністю передати аспекти реального польоту, поводження машини в різних умовах і льотних ситуаціях.

17. 2017 рік. Одеський авіаційний завод розробив легкий чотиримісний одномоторний літак.

Серед переваг Y1 «Дельфін» — легкість управління та гнучкість застосування. На ньому встановлена спеціальна система рятування. Під час нештатної ситуації весь «Дельфін» із пасажирами спускається на парашуті. Так можна врятувати не тільки людей, але й літак. Конструкція Y1 «Дельфін» дозволяє виконувати складний і вищий пілотаж, тому курсанти можуть опанувати основи маневрового повітряного бою.

18. 2019 рік. Національна збірна України з вищого пілотажу вперше стала чемпіоном світу.

Чемпіонат WIAC 2019 проходив у Чехії. Національну збірну на змаганнях представляли три пілоти: Ігор Чернов, Тимур Фаткулін та Дмитро Погребицький. За кубок боролися спортсмени з 6 країн світу. Українець Ігор Чернов став абсолютним чемпіоном світу зі спортивної авіації за програмою «Інтермедіа», показавши найкращий результат у трьох вправах. Ще в одній номінації найкращим став Тимур Фаткулін.

19. 2019 рік. Українка стала чемпіонкою світу у категорії "Креативний пілотаж" на Red Bull Paper Wings.

Це міжнародні змагання із запуску паперових літачків. Чемпіонат збирає широку аудиторію: лише учасників тут 176, і представляють вони 58 країн. Є три категорії: довжина польоту, тривалість польоту та креативний пілотаж. У 2019-му Катерина Агафонова (єдина дівчина в українській збірній) отримала у фіналі 27 балів з 30 можливих, виборовши перемогу. Останні вдосконалення до літака вона додала в кількагодинний проміжок між відбором і фіналом, що дало змогу показати найкращий результат.

20. 2020 рік. "Мрія" піднялась у небо, щоб доправити з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

Літак транспортував 12 мільйонів медичних масок, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.

21. 2020 рік. У Києві відкриють музей Ігоря Сікорського.

Об’єднання громадських активістів, науковців і митців взялися відновити будинок українського конструктора Ігоря Сікорського в Києві. Вони планують зробити в ньому музей авіації «Museum Sikor Sky». Зараз він працює онлайн.

22. 2020 рік. Уперше презентовано проєкт ударного безпілотного літального апарата «Сокіл-300».

Його розробником є українське конструкторське бюро «Луч». «Сокіл-300» озброюється керованими ракетами РК-2П з дальністю ураження до 10 км. Найдовше може летіти 26 годин (з двигуном Rotax 914). Це робить його ідеальним саме для розвідувальних цілей.

23. 2021 рік. Львівська область – перша в Україні, де стартував пілотний проєкт аеромедичної допомоги.

Попередньо на Львівщину прибув вертоліт Eurocopter EC 145. Усередині — дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, аспіратор. Усе необхідне, щоб надати невідкладну допомогу й зберегти життя за час транспортування. З 1 квітня 2021 року львівські бригади санавіації обслуговують 7 областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку.

24. 2021 рік. Український безпілотник «Лелека-100» прийняли на озброєння Збройні сили України.

Безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Розробила його українська компанія DeViRo. «Лелека-100» може вирішувати завдання з аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості з можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу.

25. 2021 рік. Нова злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Одеса» почала приймати літаки.

Першим бортом став рейс із Борисполя до Одеси. Нова злітно-посадкова смуга завдовжки 2,8 км, завширшки 45 м. Споруджено супутню інфраструктуру: дві рульові доріжки, сучасну навігаційну систему посадки, перон перед новим терміналом, чотири телетрапи для посадки-висадки пасажирів. Уперше в Східній Європі було використано технологію «важкого» бетону завтовшки 40 см. Завдяки цьому міцність і пропускну здатність смуги збільшили вдвічі.

26. 2021. Пройшла фотовиставка «Янголи Чорного моря».

Дмитро Муравський — льотчик з десятирічним досвідом польотів на бойових літаках із застосуванням широкого спектра озброєння, учасник бойових дій. Почесний фотограф британського аероклубу Royal Air Squadron, до котрого входять чотири представники королівської фамілії. Митець, що працює в небі.

Експозиція була представлена 12 фотознімками бойових літаків Військово-повітряних сил України. В об'єктив фотографа потрапили літаки типів МіГ-29, МіГ-29УБ, Су-25, Су-27 і Су-27УБ з бойовим озброєнням на борту.

27. 2021 рік. Україна та Королівство Саудівська Аравія підписали Угоду про повітряне сполучення.

Ця угода стала першим кроком до регулярного повітряного сполучення між Україною та Саудівською Аравією. Для призначених авіаперевізників від обох сторін визначена можливість виконання регулярних пасажирських рейсів із частотою 35 рейсів на тиждень сумарно для кожної сторони, а також по 7 вантажних рейсів на тиждень за кожним окремим маршрутом.

28. 2021 рік. Вийшла книга Василя Муліка «Congo-Донбас. Гвинтокрилі флешбеки».

Це книга про українських вертолітників у війні на сході України та в миротворчій місії в Демократичній Республіці Конго. Їхнє життя, їхня служба, їхня робота. Їхні емоції, надії та страхи. Очима безпосереднього учасника подій. А ще багато авіаційного гумору.

29. 2021. Світові представлено макет безпілотника «Ace One».

Поки що як макет, «Ace One» був продемонстрований на виставці «Зброя та Безпека». Він розроблений британсько-українською компанією «Air Сombat Еvolutio». Над створенням проєкту працювали 25 українських вчених і фахівців у сфері авіакосмічної галузі. «Ace One» призначений для бою майбутнього, в якому беруть участь безпілотні літальні апарати.

30. 2021 рік. У Маріуполі побудують новий аеропорт.

За попередньою інформацією, аеропорт збудують на стику двох областей — Донецької та Запорізької. Аеропорт у Маріуполі — стратегічна інвестиція. Там не буде розмаїття рейсів, адже навіть Донецький аеропорт приймав здебільшого чартери. Це будівництво важливе як маркер розвитку регіону для громадян, інвесторів і партнерів.

У 2021-му українська авіація хоч небагато, але має на озброєнні літаки й авіатехніку власного виробництва. Наші пілоти показують фігури вищого пілотажу на міжнародних авіашоу, виконують бойові завдання у війні проти Росії та готові завжди стояти на захисті. На жаль, часто українські проєкти так і залишаються на стадії розробки, не знайшовши фінансування, хоча мають величезний потенціал. Проте незважаючи ні на що, ми пишаємося українською авіацією, бо вона залишається символом свободи й має попереду довгий шлях.

Довідка.

Авіація Галичини — український бренд одягу, створений у Львові 2014 року. Ми робимо одяг, натхненний українською армією. Армією, яка є символом свободи. Ми розробили серію поло про українську авіацію як частину цієї армії.

Часто ти носиш поло і не маєш відношення до того, що там зображено чи написано. Наші поло роблять тебе частиною нових українських цінностей! Авіація Галичини — це одяг, що дає крила за спиною!

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