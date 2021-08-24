Нардеп I скликання Крижанівський: жодного з депутатів, хто голосував за Акт незалежності, не запросили на прийом в ОПУ

Але я думаю, що це хлопці і дівчата з вашого офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами: "І без Гриця вода освятиться".

Нардеп першого скликання, дипломат Володимир Крижанівський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради заявив, що на прийом з нагоди 30-ої річниці Незалежності не запросили жодного депутата, хто голосував за ухвалення Акту її проголошення.

Під час свого виступу він звернувся до президента України Володимира Зеленського, який також залучений до участі в парламентському засіданні.

"Шановний пане президенте, я думаю, ви будете засмучені, і ваші гості також, що жодного з тих, хто проголосував 24 серпня, не буде на прийнятті на честь річниці. Але я думаю, що це хлопці і дівчата з вашого офісу вирішили послугуватися приказкою моєї мами: "І без Гриця вода освятиться". Думаю, що це останній раз, коли вони щось роблять, не порадившись з вами", – заявив він.

Нагадаємо, що також сьогодні парламент збереться на позачергову сесію для розгляду президентського законопроєкту про Великий Державний герб.