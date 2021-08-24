Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"

Другий президент також прокоментував вислів президента РФ щодо того, що Україна стає "анти-Росією".

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Україна вже має незворотні результати війни з Росією.

Це тисячі жертв, але водночас і єдиний народ, який усвідомив свою єдність саме під час війни. Про це Кучма написав у колонці для LB.ua в межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

"У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін", – зазначив він.

Кучма також прокоментував вислів президента РФ щодо того, що Україна стає "анти-Росією".

"Хтось із наших «патріотів» сприйняв це як комплімент – мовляв, правильно, так і треба. А я тут погоджуся з Путіним. Це справді загроза – стати тільки анти-Росією. Але загроза для нас, а не для них. Неможливо будувати, просуватися, успішно розвиватися лише на негативі, лише щоб «не як у них». Віддзеркалення не живе самостійним життям", – вважає колишній очільник держави.

Кучма переконаний, що Україна має "лишатися самою собою".

"Єдиною, самостійною, незалежною. Незалежність – це наші цінності, наша свобода, тисячолітня цивілізація наших предків і нові культурні коди нашого молодого покоління. Незалежність – це людина в центрі всього. Віра у власний народ, надія на достойне майбутнє, любов до батьківщини – усе це і є незалежність", – зазначив Леонід Кучма.

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