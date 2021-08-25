14 депутатів отримали відзнаки від Зеленського до Дня Незалежності

Президент роздав три сотні орденів та почесних звань.

Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності відзначив 14 депутатів Ради, в тому числі дев'ятьох "слуг", орденами та почесними званнями.

Про це повідомляється в указі №406/2021 від 23 серпня.

Найвищу нагороду - орден князя Ярослава Мудрого V ступеня - отримав Іван Кириленко з "Батьківщини".

Депутату Рустему Умєрову з "Голосу" дістався орден "За заслуги" III ступеня, а депутаткам Олені Шуляк і Марії Мезенцеві зі "Слуги народу" та віцеспікерці Олені Кондратюк - орден княгині Ольги III ступеня.

Низка депутатів отримали від Зеленського "заслуженого".

Заслужений юрист:

Володимир Ватрас - "Слуга народу"

Вельможний Сергій - "Довіра"

Іонушас Сергій - "Слуга народу"

Костін Андрій - "Слуга народу"

Мережко Олександр - "Слуга народу"

Михайлюк Галина - "Слуга народу"

Павліш Павло - "Слуга народу"

Заслужений працівник освіти:

Констанкевич Ірина - "За майбутнє"

Заслужений лікар:

Дмитрієва Оксана - "Слуга народу"

Крім того, відзнаки від Зеленського отримали мер Кіцмані Сергій Булега ("За заслуги" ІІ ступеня), мер Бучі Анатолій Федорук ("За заслуги" ІІ ступеня), мер Житомира Сергій Сухомлин ("За заслуги" ІІІ ступеня), мер Тернополя Сергій Надал (заслужений економіст).

Загалом цим указом нагороди та відзнаки отримали близько трьох сотень осіб.

Серед них, як раніше повідомлялося, президент НОК Сергій Бубка, співак Дмитро Монатик, диригентка Оксана Линів, колишній тренер збірної з футболу Андрій Шевченко та ін.