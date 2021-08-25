Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
Формула незалежності
Формула незалежності
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
ГоловнаПолітика

Зеленський у День незалежності Молдови 27 серпня відвідає Кишинів

На святкування також приїдуть президенти Польщі та Румунії.

Зеленський у День незалежності Молдови 27 серпня відвідає Кишинів
Володимир Зеленський та Мая Санду
Фото: Maia Sandu\FB

Володимир Зеленський 27 серпня здійснить візит до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу президента Молдови Маї Санду.

Зазнаяається, що згідно з анонсованою офіційною інформацією, 26 серпня президент Польщі Анджей Дуда вирушить у Молдову. 27 серпня в Кишиневі перебуватимуть також президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс і президент України Володимир Зеленський.

Лідери трьох країн разом із президентом Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності Республіки Молдова. Також відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також - багатостороння зустріч чотирьох президентів.

Раніше в уряді Молдови обговорили майбутній візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Кишинева 27-28 серпня з нагоди 30-річчя незалежності. Санду була гостейю України на Кримській платформі та в межах святкування 30-річниці незалежності України. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заликав ЄС надати європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також