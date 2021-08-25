Зеленський у День незалежності Молдови 27 серпня відвідає Кишинів

На святкування також приїдуть президенти Польщі та Румунії.

Володимир Зеленський 27 серпня здійснить візит до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу президента Молдови Маї Санду.

Зазнаяається, що згідно з анонсованою офіційною інформацією, 26 серпня президент Польщі Анджей Дуда вирушить у Молдову. 27 серпня в Кишиневі перебуватимуть також президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс і президент України Володимир Зеленський.

Лідери трьох країн разом із президентом Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності Республіки Молдова. Також відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також - багатостороння зустріч чотирьох президентів.

Раніше в уряді Молдови обговорили майбутній візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Кишинева 27-28 серпня з нагоди 30-річчя незалежності. Санду була гостейю України на Кримській платформі та в межах святкування 30-річниці незалежності України.

Нагадаємо, раніше Зеленський заликав ЄС надати європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії.