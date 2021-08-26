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Конкурс на посаду глави ДУС виграв чинний керівник

Лисий залишиться на посаді.

Конкурс на посаду глави ДУС виграв чинний керівник
Фото: unn.com.ua

Конкурс на посаду глави Державного управління справами виграв чинний керівник - Ігор Лисий.

Про це повідомляється в розпорядженні президента №539/2021.

Лисого призначили керівником ДУС у 2020 році, коли в Україні через пандемію діяв мораторій на проведення конкурсів. З ним було укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину. І хоча пандемія не закінчилась, у лютому 2021 року Верховна Рада відновила проведення конкурсів.

Тепер Лисого як переможця конкурсу мають призначити на п'ять років.

Державне управління справами займається матеріально-технічним, соціально-побутовим, лікувально-профілактичним забезпеченням діяльності президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, інших державних органів.

В його управління перебуває понад 60 державних підприємств, установ, організацій.

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