Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента

"У нас одна з найпотужніших на сьогодні армій в Європі".

Президент Володимир Зеленський вважає своїми основними досягненнями на цій посаді "суб'єктивізацію України в світі, будівництво інфраструктури та сильну армію".

Про це він повідомив в ефірі "Право на владу" на 1+1.

"Дуже мені складно, це ж треба якось хвалитися, тому що досягнення, і казати щось погане, це не комільфо. Я вважаю, що ми точно суб'єктивізуємось. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, не тільки всередині нашої країни, щоб рахувались з нашою думкою, щоб ми були суб'єктами, щоб ми були разом, щоб за нас не розв'язували питання", - зазначив він.

Зеленський додав, що вважає неправильним, коли політики жаліються, "що ми були то під одними, то під іншими".

Щодо інфраструктури президент зазначив, що вважає ганьбою, коли в Україні її немає.

"Я вважаю, що Україна може бути вітриною європейською. Тому що тут і історія, і пам'ять, і природа, і їжа прекрасна, і люди. У нас одна з найпотужніших на сьогодні армій в Європі. Вибачте, не думаєш ні про свободу, ні про бізнес, коли летять літаки не як на параді, а літаки ворога. Я вважаю, що свободу треба захищати. І в захисті свободи повинен бути порядок", - пояснив Володимир Зеленський.