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Зеленський висловив співчуття родинам жертв теракту в Афганістані

На його думку, сторони мають "активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".

Зеленський висловив співчуття родинам жертв теракту в Афганістані
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв’язку із загибеллю десятків людей внаслідок теракту біля аеропорту Кабула.

Про це голова держави написав у Twitter.

“Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані”, - написав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна спільно з партнерами має “активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги”.

Наразі аеропорт Кабулу є центром евакуації людей, які не бажають залишатися в країні після остаточного виведення американських військ. Крайньою датою цього виведення є 31 серпня.

Нагадаємо, у четвер ввечері біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. Терористи-смертники привели у дію вибухові пристрої поблизу Abbey Gate аеропорту та готелю Baron, який слугував пунктом збору для тих, хто хотів евакуюватися з Афганістану. 

За останніми даними в результаті атаки загинули 72 людини, зокрема 12 американських військовослужбовців, ще 15 людей отримали поранення.

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