Зеленський затвердив оновлену Стратегію кібербезпеки України

Відповіднийуказ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимр Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України", а також затвердив оновлену редакцію зазначеної Стратегії.

Відповідний указ №447/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

У рішенні РНБО наголошується, що Національний координаційний центр кібербезпеки повинен протягом двох місяців розробити та надати на розгляд РНБО план реалізації Стратегії, а органи центральної влади спільно зі Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки повинні забезпечити виконання зазначеного плану після його затвердження.

Указ президента №447/2021, який робить недійсною попередню редакцію Стратегії, набуває чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом, відповідальним за виконання рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данилов.

Оновлена редакція Стратегії містить перелік викликів і загроз, які стоять перед Україною в сфері кібербезпеки, пропонує основи розвитку національної системи захисту від кіберзагроз, визначає основні пріоритети і стратегічні цілі забезпечення кібербезпеки України, а також напрямки зовнішньополітичної діяльності і стратегічні завдання, які стоять перед державою в зазначеній сфері.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо кібероборона держави".