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Документи щодо скандальної садиби Барбана затвердив Мінкульт (документи)

Міська влада скликала комісію щодо цього питання.

Документи щодо скандальної садиби Барбана затвердив Мінкульт (документи)
Фото: facebook.com/AmiDPerov

Міністерство культури погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6, де знаходилась садиба Барбана. Про це йдеться у документах, які оприлюднило видання «Українські новини». 

Також про відповідальність міністерства культури за знищення садиби Барбана заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Будівля, яку було варварськи знесенозабудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6», - наголосив Кличко. 

Він вважає, що для уникнення знищення інших об’єктів культурної спадщини Києва Мінкульт має розглянути подання КМДА. 

«Звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року», – підкреслив Кличко. 

Лідер «УДАРу» зазначив, що на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудовисадиби Барбана, міська влада скликала комісію щодо цього питання. Але представники забудовника проігнорували засідання.

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