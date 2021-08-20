"Кузня на Рибальському" звинуватила в.о. директора ДБР у маніпуляціях інформацією

Підприємство "Кузня на Рибальському", проти керівництва якого ведеться розслідування щодо постачання Міноборони військових катерів, заявило про маніпуляції з боку керівництва Державного бюро розслідувань.

У заяві на сайті "Кузні" йдеться, що в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в ефірі телеканалу ДОМ "неодноразово відверто маніпулював інформацією про броньовані десантно-штурмові катери класу «Кентавр»".

"По-перше, коли заявив що "спочатку держзамовлення повинно було виконувати держпідприємство, але в підсумку контракт був укладений з приватним ПрАТ "Завод «Кузня на Рибальському»". Єдине держпідприємство, яке могло бути задіяне в проєкті - «Дослідно-конструкторський центр кораблебудування» (м. Миколаїв) не має потужностей для будівництва катерів, та не могло виконувати держзамовлення", – зазначили у заяві.

"Кузня" стверджує, що також була маніпуляція в заяві про те, що проєкт ініціативно за свої кошти розробило державне конструкторське бюро, яке розташовано у Миколаєві. За словами представників підприємства, в.о. глави ДБР не повідомив, що так само свій проєкт за свої кошти розробило ПрАТ "Завод «Кузня на Рибальському»".

Також підприємство спростувало заяву Сухачова про те, що при проведенні державних випробувань в одного з кораблів було загоряння двигуна.

Завод також заявив, що у твердженні про невідповідність технічним потужностям, показникам і вимогам Міноборони Сухачов не назвав вплив на затримку фактів відмови постачальників поставляти спеціалізоване обладнання, та не призначення МО державних випробувань більше двох з половиною років.

Підприємства вважає ці заяви тиском та переслідуванням і попереджає, що залишає за собою право подати до суду проти в.о. директора Державного бюро розслідування за маніпуляції, які завдають репутаційної шкоди українському оборонному підприємству.

Нагадаємо, що 7 липня Печерський районний суд міста Києва у справі щодо постачання Збройним силам України неякісної техніки обрав голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 443 млн грн. У серпні суму застави зменшили майже у 9 разів, до 50 млн гривень.

2 липня слідчі Держбюро розслідувань оголосили підозру трьом колишнім посадовим особам Міністерства оборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах розслідування справи щодо закупівлі військової техніки низької якості. За інформацією слідства, державі було завдано збитків на більш як 475 млн грн.

Дії експосадовців Міноборони були кваліфіковані як умисне вчинення військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Дії голови правління ПрАТ "Завод «Кузня на Рибальському»" Валерія Шандри кваліфікували як підбурювання до злочину.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

"Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%.