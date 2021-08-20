Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
ГоловнаКультура

Кличка запрошували на засідання РНБО через підняте Мінкультури питання

З ним хотіли поговорити про збереження історичної архітектури. 

Кличка запрошували на засідання РНБО через підняте Мінкультури питання
Фото: EPA/UPG

Міністр культури Олександр Ткаченко направив до РНБО лист щодо підняття питання руйнування історичного середовища Києва. Саме через це на засідання запрошували мера і главу КМДА Віталія Кличка

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Кличко повідомив, що не прийде, але Данілов сподівається, що він завітає наступного разу.

"Тут нічого лячного немає", – запевнив Данілов. 

РНБО ухвалила рішення всім місцевим адміністраціям перевірити суб'єктів, які підпадають під закон про охорону культурної спадщини.

Також вирішено відновити зруйновану частину столітньої садиби Барбана в Києві.

"Щоб все, що зруйновано, було повернуто в первозданний вигляд, і ми обов'язково будемо цьому допомагати. І ті люди, які вважають, що документи, які вони зробили 3,5,7 років, будуть їх використовувати зараз – так не буде", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також сказав, що Рада була змушена зайнятися цим питанням, бо вночі зносять об'єкти, за якими пильнувала громадськість.

"Якби суспільству пояснили, для чого, хто і як. головне – хто", – додав він.

Данілов зазначив, що Ткаченко поскаржився на досі неприйнятий генплан Києва, тож питання вирішили обговорювати на рівні Ради нацбезпеки і оборони.  

Нагадаємо, що на початку тижня з'явилася інформація про те, що РНБО у п'ятницю проведе "київське засідання", на якому можуть поставити питання зняття Кличка з посади голови КМДА. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Станом на день 20 серпня, за інормацією LB.ua, знайти в.о. глави КМДА владі так і не вдалося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також