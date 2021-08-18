Українському культурному фонду дозволили видавати державні гранти

Український культурний фонд додали до переліку надавачів державних грантів.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 18 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Таке рішення дасть можливість отримувачам грантів УКФ не сплачувати податки з грантів та податок з доходу фізичної особи – підприємця та особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Заощаджені кошти вони зможуть використати в рамках проектів, на які отримали грант від держави", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 22 липня Наглядова рада УКФ обрала виконувачем обов’язки голови Юрія Артеменка.