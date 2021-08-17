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Одеська ОДА просить надати Одеському художньому музею статус національного

Звернення до міністра культури Олександра Ткаченка підписав голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

Одеська ОДА просить надати Одеському художньому музею статус національного

Одеська обласна державна адміністрація звернулась до міністра культури Олександра Ткаченка з проханням порушити в установленому порядку клопотання перед Кабінетом Міністрів України про надання комунальній установі “Одеський художній музей” статусу національного закладу. Про це йдеться в офіційному листі за підписом голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, що є в розпорядженні LB.

У зверненні згадується, що Одеський художній музей дотримується всіх стандартних вимог до музейних установ, підтримує важливі національні проєкти на високому професійному рівні, активно взаємодіє з музейною спільнотою по всій країні, є важливим туристичним магнітом області. 

Нагадаємо, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, який нещодавно пішов з життя, тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Оновлена експозиція музею, над якою Ройтбурд працював в останні місяці свого життя, переносить фокус музейної колекції з вузького одеського на широкий загальноукраїнський рівень.

Якщо установі нададуть національний статус, вона має перейти з обласного бюджету на державний, її фінансування збільшиться. 

Раніше ряд політиків підтримали ідею присвоїти Одеському музею ім’я Олександра Ройтбурда та назвати його іменем одну з одеських вулиць.

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