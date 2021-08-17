Одеська ОДА просить надати Одеському художньому музею статус національного

Одеська обласна державна адміністрація звернулась до міністра культури Олександра Ткаченка з проханням порушити в установленому порядку клопотання перед Кабінетом Міністрів України про надання комунальній установі “Одеський художній музей” статусу національного закладу. Про це йдеться в офіційному листі за підписом голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, що є в розпорядженні LB.

У зверненні згадується, що Одеський художній музей дотримується всіх стандартних вимог до музейних установ, підтримує важливі національні проєкти на високому професійному рівні, активно взаємодіє з музейною спільнотою по всій країні, є важливим туристичним магнітом області.

Нагадаємо, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, який нещодавно пішов з життя, тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Оновлена експозиція музею, над якою Ройтбурд працював в останні місяці свого життя, переносить фокус музейної колекції з вузького одеського на широкий загальноукраїнський рівень.

Якщо установі нададуть національний статус, вона має перейти з обласного бюджету на державний, її фінансування збільшиться.

Раніше ряд політиків підтримали ідею присвоїти Одеському музею ім’я Олександра Ройтбурда та назвати його іменем одну з одеських вулиць.