Оксана Линів буде диригувати на фестивалі «Оксамитовий сезон в Одеській опері»

VI Міжнародний фестиваль мистецтв пройде в Одесі з 22 серпня по 15 вересня 2021 року.

З 22 серпня по 15 вересня 2021 року в Одеському національному академічному театрі опери та балету в шостий раз відбудеться фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».

Це один з наймасштабніших і найпопулярніших оперно-балетних фестивалів України, присвячений 30-річчю Незалежності України.

Три ключові драматургічні центри фестивалю – концерт-відкриття «Україна – світу», балетний гала-концерт Classic & Modern «ОДЕСА. УКРАЇНА. ЄВРОПА», та фінальний проєкт «Ковчег Україна: музика», диригенткою якого буде Оксана Линів.

Програма фестивалю:

22 серпня, 19.00

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться концертною програмою «Україна – світу».

Європейський вибір незалежної України широко відкрив двері культурному обміну між українськими і світовими митцями. В оперному гала зібрані кращі українські співаки, що працюють в Україні і в країнах Європи, а також запрошені гості з Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Латвії, Чехії.

Програма концерту складена з сучасних і традиційних оперних шедеврів, серед яких творам українських композиторів відведено почесне місце. Крім сольних номерів, в концерті представлено багато ансамблів і великих хорових сцен з опер, що створять на сцені живе і насичене дійство. Також, Одеська опера продовжує традицію співпраці з сучасними українськими композиторами, знайомлячи нові покоління глядачів з тенденціями вітчизняного музичного процесу: в рамках концерту вперше в світі прозвучать твори Михайла Шведа («Дзвони») і Олександра Родіна (уривки з опери «Катерина»).

За диригентським пультом у цей вечір – головний диригент театру, музичний керівник проєкту В’ячеслав Чернухо-Воліч, заслужені артисти України Ігор Шаврук, Ігор Чернецький, лауреати міжнародних конкурсів Маргарита Гринивецька, Віталій Ковальчук.

Почесним гостем концерту стане заслужений артист України та Республіки Молдова, головний диригент Національної опери Республіки Молдова Андрій Юркевич.

Режисерка – Оксана Тараненко, хормейстер – Валерій Регрут, художник – Ігор Анісенко.

Запрошені солісти:

Олександр Антоненко (Ла Скала, Метрополітен-опера, Ковент-Гарден)

Люсі Канкова (Німецька опера на Рейні, Національна опера Чехії, Національна опера Словаччини)

Оксана Волкова, заслужена артистка Республіки Білорусь (Большой театр Республіки Білорусь)

Юрій Маймеску (Національна опера Республіки Молдова)

Алла Позняк, Оксана Крамарєва, заслужені артистки України (Національна опера України)

Людмила Осташ, заслужена артистка України, (Львівська національна опера)

Олексій Сребницький, заслужений артист України (Схід OPERA)

Провідні солісти опери, хор, оркестр Одеської опери.

28 серпня, 19.00

Друга подія фестивалю – показ опери Дж. Пуччіні «Богема».

Прем’єра, що завершувала 211-й театральний сезон, стала яскравим доказом потужної командної співпраці всього колективу театру з міжнародною постановочною групою з Королівств Бельгії та Нідерландів, які разом зробили сучасну версію однієї з найпопулярніших і найулюбленіших опер світового оперного репертуару.

Диригент-постановник та диригент вистави – В’ячеслав Чернухо-Воліч

Режисер-постановник – Жан-Франсуа Д’онд

Асистентка режисера – Міхаела Панаінте

Художник-сценограф – Марк Кнопс

Художниця з костюмів – Ненсі Авондтс

Хормейстер-постановник – Валерій Регрут

Художниця зі світла – Світлана Каганович

Рудольф – заслужений артист України Олег Злакоман

Мімі – Юлія Терещук

Марсель – Василь Добровольський

Мюзетта – Аліна Ворох

Шонар – Олексій Жмуденко

Коллен – Сергій Узун

Бенуа, Альциндор – народний артист України Василь Навротський

Сержант – Денис Хотячук

Парпіньйоль – Олексій Фатєєв

Хор, оркестр театру, артисти балету, дитячий хор «Перлини Одеси» (керівниця – Лариса Гарбуз).

29 серпня, 19.00

Третя подія фестивалю – сценічна кантата Карла Орффа «Карміна Бурана», прем’єра сезону, що минув.

Ще один приклад співтворчості митців Одеської опери з міжнародною постановочною групою, як підтвердження втілення програми інтеграції Одеської опери у європейський культурний контекст.

Якщо визначати жанр постановки, то це має бути кантата-балет, синтетичний жанр з використанням стилю контемпорарі у оригінальному авторському рішенні хореографа-постановника Герарда Мостерда (Королівство Нідерланди).

Диригент-постановник та диригент вистави – В’ячеслав Чернухо-Воліч

Хормейстер-постановник – Валерій Регрут

Режисер і хореограф-постановник – Герард Мостерд

Художник-сценограф – Стівен Демедтс

Художниця з костюмів – Ненсі Авондтс

Відеографія – Зібе Кокке

Художник зі світла – Васко Лісіков

Сопрано – Аліна Ткачук

Тенор – Олександр Прокопович

Баритон – Богдан Панченко

Артисти балету, хор, оркестр театру, дитячий хор «Перлини Одеси» (керівниця – Лариса Гарбуз)

До участі у програмі фестивалю запрошено Національний одеський філармонійний оркестр під орудою народного артиста України Хобарта Ерла, який вже 30 років очолює колектив й значно підвищив його професійний рівень.

5 вересня, 18.30

У концерті «Українська Одіссея» лунатимуть популярні твори українських і світових композиторів, серед яких - Россіні, Гріг, Хачатурян, Чайковський, Скорик, Лисенко та інші.

11 вересня, 18:30

Незабутній вечір суботи одесити і гості міста зможуть провести на Театральному майдані, насолоджуючись яскравим танцювальним видовищем – балетним гала-концертом Classic & Modern «Одеса. Україна. Європа». Проведення балетних концертів проста неба вже стало візитівкою Фестивалю та його потужним демократичним меседжем.

У програмі – фрагменти з найпопулярніших класичних балетів, сучасні балетні композиції на музику українських композиторів і грандіозна прем’єра «Болеро» Моріса Равеля у постановці Георгія Ковтуна за участі зірок одеського балету і запрошених визнаних балетних виконавців світу.

За диригентським пультом у цей вечір – головний диригент театру В’ячеслав Чернухо-Воліч, заслужені артисти України Ігор Шаврук, Ігор Чернецький, Віталій Ковальчук.

Запрошені солісти:

Чінара Алізаде, заслужена артистка Республіки Азербайджан (Національна опера Польщі)

Володимир Ярошенко (Національна опера Польщі)

Наталія Мацак, народна артистка України (Національна опера України)

Олена Карандєєва, заслужена артистка України (Національна опера України)

Євгеній Свєтліца, народний артист України (Львівська національна опера)

Сергій Кривоконь (Національна опера України)

Артисти балету, оркестр, хор Одеської національної опери.

15 вересня, 18.30 Урочисте закриття.

До участі в урочистому завершенні фестивалю запрошено унікальний проєкт-колаж «Ковчег Україна: музика» під орудою всесвітньо відомої диригентки, запрошеної головної диригентки ОНАТОБ Оксани Линів (Україна, Німеччина, Австрія).

В програмі беруть участь Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU, Чоловіча хорова капела «Дударик», Камерний дівочий хор КДМЛ ім. Лисенка, етно-гурти «ДахаБраха», «Хорея козацька», «КУРБАСИ», солісти – Домініка Чекун, Уляна Горбачевська, Оксана Нікітюк, Назар Тацишин.

Нагадаємо, українка Оксана Линів стала першою жінкою - диригенткою на Байройтському фестивалі.