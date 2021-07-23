В.о. голови Наглядової ради Українського культурного фонду обрали віцепрезидента Star Media Артеменка

Рішення було прийняте під час чергового засідання.

Юрія Артеменка обрали виконуючим обов’язки Голови Наглядової ради Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті УКФ.

Таке рішення було прийнято під час чергового засідання Наглядової ради вже в оновленому складі за участі Лариси Артюгіної.

Під час засідання було розглянуто питання, що стосувалися: організації відповідей на запити та звернення громадян; етапів розробки Стратегії розвитку Українського культурного фонду на період 2022 - 2030 років; забезпечення Дирекцією УКФ юридичного та комунікаційного супроводу засідань Наглядової ради; покладення обов'язку забезпечити комунікації від імені Наглядової Ради на Ларису Артюгіну; розглянуто низку грантових проєктів щодо їх відповідності вимогам грантових програм УКФ, наявності конфлікту інтересів тощо; забезпечення кваліфікованої експертизи грантових проєктів, організації роботи з експертами УКФ.

Зазначимо, що в законі про УКФ не передбачено посади "в.о. Наглядової ради". Відповідно до регламенту, за відсутності голови обирають головуючого на кожному засіданні.

Юрій Артеменко - український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України IV та V скликань, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (з 2014 по 2019 рр.) Він також є віцепрезидентом російсько-української продакшн-компанії "Star Media". Цього року вона була офіційним партнером державного Роскультцентра в "Національній молодіжній кінопремії".

Нагадаємо, у квітні повноваження Голови Наглядової ради УКФ склав Михайло Захаревич, якого на цій посаді замінила Лариса Мудрак.

Нещодавно експерти УКФ та культурних інституцій звернулись з відкритими листами до президента України і Уряду щодо роботи Наглядової ради Фонду. У листах вимагали вплинути на роботу установи через негативний вплив Наглядової ради на її репутацію та діяльність загалом. Відтак, Мудрак склала свої повноваження. Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав двох членів НР подати у відставку.

У червні Український культурний фонд офіційно очолив Владислав Берковський.