В кінотеатрах України покажуть добірку найкращих українських фільмів

До 30-ї річниці Незалежності на великих екранах продемонструють українські фестивальні хіти і фільми-події, які створили після 1991 року.

Добірку «Нове українське кіно» показиватимуть у кінотеатрах України з 19 серпня. До програми увійшли сім стрічок, які визнали закордоном і на батьківщині. Організатором проєкту стала кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Плем’я» (2014) Мирослава Слабошпицького

Стрічка, з якої розпочалася історія визнання українського кіно на великих міжнародних фестивалях, таких як Каннський кінофестиваль 2014. Кримінальна драма, знята мовою жестів, розповідає про юнака, що потрапляє в спеціалізований інтернат слабочуючих. Хлопець бере участь в кількох пограбуваннях кримінальної організації «Плем’я». Та коли він зустрічає своє кохання, йому доводиться порушити неписані закони племені.

«Донбас» (2018) Сергія Лозниці

Це тринадцять коротких сюжетів про панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. «Зелені чоловічки» не можуть пригадати назви «рідного містечка, тут поруч». Німецького журналіста на блокпосту зустрічають криком «фашиста зловили!». Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо «республік» машини та гроші. Фільм Сергія Лозниці шукає відповідь на запитання: де проходить грань між правдою і вигадкою?

«Додому» (2019) Нарімана Алієва

Учасник Канн, володар Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та претендент від України на «Оскар» у 2019 році. Стрічка розповідає про кримського татарина Мустафу, в якого помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

«Мої думки тихі»(2019) Антоніо Лукіча

Окрім здобуття призів кінофестивалів у Карлових Варах і Одесі, стала також справжнім глядацьким хітом. Стрічка розповідає про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який, зазнав безліч невдач в роботі та особистому житті, розпочинає все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду». Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється мама Вадима.

«Атлантида» (2019) Валентина Васяновича

Український претендент на «Оскар» у 2020 році, призер Венеційського кінофестивалю. Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

«Земля блакитна, ніби апельсин» (2020) Ірини Цілик

Цей фільм став призером американського кінофестивалю «Санденс», а також переможцем національного та міжнародного конкурсів Docudays UA. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

«Віктор_Робот» (2020) Анатолія Лавренішина

Володар Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю, найкращий анімаційний фільм 2020 року за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо» та хіт Чілдрен Кінофесту. Далеке майбутнє. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. У стрічці звучать хітові саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова, Мар’яни Головко та Марка Галаневича.

Нагадаємо, на X Книжковому Арсеналі відбулася презентація рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.