Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
ГоловнаКультура

У Львові започаткували композиторський конкурс імені Мирослава Скорика

Організатори планують проводити конкурс раз на два роки.

У Львові започаткували композиторський конкурс імені Мирослава Скорика
Фото: showbiz

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про старт відбору на конкурс для молодих композиторів. Головним завданням конкурсу є підтримка і промоція симфонічної творчості нової ґенерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи.

Участь у конкурсі можуть брати молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України. Учасники повинні надіслати симфонію тривалістю від 10 до 18 хвилин до 31 липня 2021 року.

У творах не повинно міститись соло інструментів чи вокалістів, а також застосовуватись електроніки чи мультимедіа. Участь у конкурсі безкоштовна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також