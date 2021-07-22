У Львові започаткували композиторський конкурс імені Мирослава Скорика

Організатори планують проводити конкурс раз на два роки.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про старт відбору на конкурс для молодих композиторів. Головним завданням конкурсу є підтримка і промоція симфонічної творчості нової ґенерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи.

Участь у конкурсі можуть брати молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України. Учасники повинні надіслати симфонію тривалістю від 10 до 18 хвилин до 31 липня 2021 року.

У творах не повинно міститись соло інструментів чи вокалістів, а також застосовуватись електроніки чи мультимедіа. Участь у конкурсі безкоштовна.