РНБО вирішила повернути "Черкасигаз" у державну власність

Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання повернення у державну власність "Черкасигаз". Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Була доповідь міністр енергетики, ухвалено протокольне доручення щодо повернення в державну власніть підприємства, якого шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена", – заявив він.

Данілов додав, що уряду та правоохоронним органам доручили вивчити, як держава позбулася контрольного пакету акцій та дізнатися, хто за цим стоїть.

"Друге - здійснити заходи з повернення контрольного пакету акцій "Черкасигаз" та відшкодування", – зазначив він.

"Інформація міністра енергетики України Галущенка до голови управління НАК «Нафтогаз» України пана Вітренка щодо втрати державою контролю пакета акцій "Черкасигаз" взяти до відома. Кабінету Міністрів разом з Національною комісією з інвестиційних папер з фонду ринку України, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань за участі Офісу генерального прокурора та Національного антикорупційного бюро за місячний строк провести перевірку для встановлення обставин втрати держави контрольного пакету акцій в статутному капіталі Акціонерного Товариства «Черкасигаз», виявлення осіб, чия діяльність призвела до завдання збитків державі, а також притягнення таких осіб до передбачення законодавством відповідальності", – розповів про рішення Данілов.

Він додав, що доручено здійснити заходи з повернення контрольного пакету акцій державі в статутний капітал акціонерного товариства "Черкасигаз" та відшкодування заданих державі збитків, а також встановити контроль з боку держави над Акціонерним Товариством "Черкасигаз".

За даними ЗМІ, ПАТ "Черкасигаз" пов'язували з бізнесменами Ігорем Вороніним і Юрієм Величком.