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Dymchuk Gallery відкриває фотовиставку під кураторством Курта Кайндля

Виставка представить двох знакових фотографок ХХ століття – Ґерті Дойч та Інґе Морат.

Dymchuk Gallery відкриває фотовиставку під кураторством Курта Кайндля
Інґе Морат, Кельгайм, Німеччина, 1959 р.
Фото: FOTOHOF archiv / Inge Morath Estate / Magnum Photos

Dymchuk Gallery спільно з Австрійським культурним форумом представляють виставку двох знакових фотографок ХХ століття – Ґерті Дойч та Інґе Морат. Проект відбувається в межах програми "Calliope Austria", яка висвітлює внесок жінок у мистецтво, культуру та науку. Куратор виставки - Курт Кайндль. Виставка триватиме 16 вересня – 17 жовтня 2021.

На виставці дві фотографки вступають у візуальний діалог: їхні життєві лінії ненадовго перетнулись у 1950-х роках. Обом жінкам вдалося заявити про себе у професії, де досі переважали чоловіки. Вони працювали на найважливіші іміджеві ЗМІ свого часу: Ґерті Дойч - на англійський журнал Picture Post, а Інґе Морат – на французьку агенцію Magnum. Обидві були віддані гуманістичній та просвітницькій традиції документальної фотографії. Основну увагу у роботі обидві присвятили образу людини у її культурному середовищі.

З великої кількості робіт обох фотографок, які знаходяться в архіві австрійської галереї FOTOHOF, куратори відібрали для виставки лише ті, які зображують жінок. Їх поєднали попарно – по одній світлині від кожної – і тепер фотографки ніби вступають в уявний діалог про образ жінки. Таке порівняння робіт Інґе Морат та Ґерті Дойч показує особливе ставлення обох фотографок до образу жінки. Обидві мисткині обрали шлях відкритого та глибоко чутливого зображення жінки, що стає ще чіткішим у цих порівняннях.

Нагадаємо, на відкритті виставки "Чутливість. Сучасна українська фотографія" у МА пройшла акція підтримки фотографа Євгена Нікіфорова.

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