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Набув чинності закон, що дозволяє посвідчення особи електронним паспортом

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.

Набув чинності закон, що дозволяє посвідчення особи електронним паспортом
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

23 серпня набув чинності Закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" був схвалений Верховною Радою 30 березня 2021 року.

Закон встановлює, що е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон формується безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону чи в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

В е-паспортах має бути зазначена інформація про місце проживання та код платника податків.

"Закон має дозволити продовження зручних для використання через мобільний додаток порталу “Дія” безпаперових сервісів. Нормативно-правовий акт закріплює на рівні Закону і продовжує після 2021 року на постійній основі експериментальний проєкту уряду", - зазначили у Верховній Раді.

Додамо, Україна стала першою державою в світі, яка узаконила електронні паспорти.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 млн громадян України користуються електронними паспортами (цифровими образами ID-карт) через мобільний застосунок порталу державних послуг "Дія". Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги – захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

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