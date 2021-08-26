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УЗ розпочала тестування поїздів Stadler FLIRT для приміського сполучення за програмою Зеленського

Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. 

Укрзалізниця почала тестувати поїзд Stadler FLIRT, який планується використовувати на маршрутах приміського сполучення в рамках реалізації проєкту City Express у Києві, Дніпрі та Харкові. Про це повідомила Facebook-сторінка УЗ.

"Перші поїзди Укрзалізниця планує отримати та запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року", - йдеться у дописі.

Закупівля буде проводитися за міжнародним тендером. В УЗ підкреслили, що серед головних вимог до іноземних виробників — локалізація виробництва на території України. Укрзалізниця вже розсилає технічне завдання провідним вітчизняним і зарубіжним виробникам рухомого складу для залучення їх до участі в тендері. Серед джерел фінансування закупівлі поїздів Stadler розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.

Як розповів в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, City Express — один з головних залізничних проєктів у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Тестові заїзди поїзда FLIRT ми проводили на території столичної агломерації. Наразі працюємо над розробкою технічно-економічного обґрунтування проєкту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Уже до кінця вересня плануємо оголосити тендер", - наводить слова Камишіна пресслужба УЗ.

Очікується, що Kyiv City Express обслуговуватиме 6 напрямків навколо Києва: Вишгородський, Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка), Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка), Яготинський (Бориспіль, Березань), Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква) та Клавдієвський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).

Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT — 160 км/год. У ньому 262 місця для сидіння 1-го та 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільної категорії та людей з інвалідністю. Рухомий склад облаштований пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в межах "Великого будівництва" стартує проєкт City Express, який матиме на меті оновлення приміського залізничного сполучення великих українських міст. Першим планується реалізувати проєкт у Києві, у подальших планах – Харків та Дніпро.

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