У чернівецькому супермаркеті чоловік купив продукти, переклеївши на них штрих-коди дешевших товарів

У Чернівцях затримали 35-річного чоловіка, який оплатив свої продукти у супермаркеті за переклеєними з дешевших товарів штрих-кодами. Суму збитків від таких дій супермаркет оцінив у 1,5 тис. гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції області.
Правоохоронці не називають назву супермаркету та його адресу, уточнюючи лише, що інцидент відбувся ще на початку серпня, а зараз чоловікові офіційно повідомили про підозру.
Зазначається, що на касі супермаркету не одразу зрозуміли, що покупець переклеїв штрих-коди, то ж йому вдалося оплатити свої товари і навіть піти додому.
"Зловмисником виявився 35-річний чернівчанин. Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші, чим завдав збитків супермаркету на 1500 гривень", – йдеться в повідомленні поліції.
Тепер чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше у Львові затримали киянку за крадіжку 220 "Кіндер-сюрпризів" із супермаркету.