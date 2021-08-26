У чернівецькому супермаркеті чоловік купив продукти, переклеївши на них штрих-коди дешевших товарів

Тепер йому загрожує до трьох років ув'язнення.

У Чернівцях затримали 35-річного чоловіка, який оплатив свої продукти у супермаркеті за переклеєними з дешевших товарів штрих-кодами. Суму збитків від таких дій супермаркет оцінив у 1,5 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Правоохоронці не називають назву супермаркету та його адресу, уточнюючи лише, що інцидент відбувся ще на початку серпня, а зараз чоловікові офіційно повідомили про підозру.

Зазначається, що на касі супермаркету не одразу зрозуміли, що покупець переклеїв штрих-коди, то ж йому вдалося оплатити свої товари і навіть піти додому.

"Зловмисником виявився 35-річний чернівчанин. Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші, чим завдав збитків супермаркету на 1500 гривень", – йдеться в повідомленні поліції.

Тепер чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали киянку за крадіжку 220 "Кіндер-сюрпризів" із супермаркету.