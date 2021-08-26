У місті Пустомити вранці в четвер, 26 серпня, зійшов з рейок товарний поїзд, який віз у Закарпатську область щебінь та залізну руду.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"На Львівській залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду. Випадок стався 26 серпня близько 8 год. 20 хв. на станції Глинна-Наварія на Львівщині", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали, але було пошкоджено вагони, колію та кілька опор контактної мережі.

Причини сходу вагонів встановлюється.

Через аварію на 50-80 хвилин затримуються п'ять пасажирських поїздів: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия.

Відновлення руху пасажирських поїздів по колії, що постраждала, планується протягом 24 годин. Зміна маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується - вони будуть їхати сусідньою колією.

Нагадаємо, у кінці липня пасажирський поїзд врізався у вантажний трейлер біля Решетилівки. Внаслідок аварії згорів один вагон.