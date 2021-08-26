Регіональне управління Фонду державного майна виставило на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Дашавський завод композиційних матеріалів".

Стартова вартість заводу - 33 млн гривень. Аукціон призначено на 26 вересня, повідомила пресслужба ФДМ.

Підприємство, яке знаходиться на Львівщині, спеціалізується на переробці сажі – напівфабрикату для виготовлення гумового взуття, ізоляційних матеріалів, автомобільних покришок та інших елементів промисловості. Воно виробляє мастику для ізоляції нафто- і газопроводів, а також пом’якшувач для гумово-технічної промисловості.

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Дашавський завод композиційних матеріалів Фото: privatization.gov.ua

Новий власник отримає у власність нерухомість підприємства, зокрема будинок грануляції, реакторне відділення, депо, а також базу відпочинку у карпатському селі Гребенів.

Нагадаємо, що 31 серпня відбудеться аукціон з продажу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), яка об'єднує державні титанові комбінати.

Стартова ціна - 3,7 млрд гривень.