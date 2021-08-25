Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"

ТОВ "Оператор ГТС України" запропонує свої послуги з управління газопроводом "Північний потік-2".

Про це заявив голова компанії Сергій Макогон.

Макогон привітав рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа, який відхилив позов оператора "Північного потоку-2" ("дочка" "Газпрому" - Nord Stream 2 AG) на рішення Федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur не звільняти газопровід від норм газової директиви Євросоюзу.

За його словами, рішення суду не звільняти "Північний потік-2" від правил Європейського Союзу, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників у них газу для забезпечення чесної конкуренції, - "це саме те, на чому наполягає українська сторона".

"Запропонуємо наші послуги щодо управління Північним Потоком 2 як реально незалежний від РФ оператор ГТС", - додав Макогон у коментарі до свого посту.

Нагадаємо, що Росія майже завершила прокладку труб "Північного потоку - 2" і планує запустити його в експлуатацію ще до кінця року. Після того, як це станеться, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.