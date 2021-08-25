Україна попросила у США нові кредитні гарантії

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у липні попросив США розглянути можливість відновити практику надання Україні кредитних гарантій.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Була зустріч у казначействі США. Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США. Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення приймуть. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - сказав Марченко.

Нагадаємо, у 2014–2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 – на $1 млрд під 1,847%, у 2016 – на $1 млрд під 1,471%.

Звичайна вартість позик для України набагато вища. Наприклад, у квітні Україна випустила єврооблігації на $1,25 млрд зі ставкою 6,876%, а у липні здійснила довипуск на $500 млн зі ставкою 6,30%.

Перші два випуски "американських" облігацій вже погашено.

В березні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить у вересні рефінансувати випуск єврооблігацій 2016 року. На цей місяць припадає пік з виплат за державним боргом України.