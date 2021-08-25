Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
"Талібан" відмовився продовжувати терміни евакуації з Кабула
Формула незалежності
Формула незалежності
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Президент Володимир Зеленський започаткував нове свято і пропонує зробити його вихідним (оновлено)
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна попросила у США нові кредитні гарантії

"Адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію".

Україна попросила у США нові кредитні гарантії
Фото: Макс Требухов

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у липні попросив США розглянути можливість відновити практику надання Україні кредитних гарантій.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Була зустріч у казначействі США. Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США. Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення приймуть. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - сказав Марченко.

Нагадаємо, у 2014–2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 – на $1 млрд під 1,847%, у 2016 – на $1 млрд під 1,471%.

Звичайна вартість позик для України набагато вища. Наприклад, у квітні Україна випустила єврооблігації на $1,25 млрд зі ставкою 6,876%, а у липні здійснила довипуск на $500 млн зі ставкою 6,30%.

Перші два випуски "американських" облігацій вже погашено.

В березні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дає змогу порушити питання про надання США у 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями України на $1 млрд, що дозволить у вересні рефінансувати випуск єврооблігацій 2016 року. На цей місяць припадає пік з виплат за державним боргом України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також