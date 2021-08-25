OnlyFans передумав відмовлятися від порнографії

Сервіс OnlyFans відмовився від ідеї з жовтня заборонити публікацію контенту, що містить демонстрацію "відвертої поведінки сексуального характеру".

Про це компанія повідомила в Twitter.

"Ми отримали гарантії, необхідні для підтримки нашої різноманітної спільноти авторів", - зазначив OnlyFans.

У повідомленні наголошується, що сервіс "виступає за інклюзивність" і "надалі буде домом для всіх авторів".

Про рішення відмовитися від "відвертого" контенту OnlyFans повідомив минулого тижня. Засновник сервісу Тім Стокле заявив, що заборонити порнографію на платформі його змусило "несправедливе" ставлення банків, що турбуються через "репутаційні ризики". За словами Стокле, OnlyFans вдається до послуг банків, оскільки виплачує більш ніж 1 млн творцям контенту понад 300 млн доларів щомісяця.

Платформу OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тім Стокле, син колишнього інвестиційного банкіра Гая Стокле. Зараз він обіймає посаду генерального директора компанії. Основним власником сайту на сьогодні є виходець з України Леонід Радвінський. У червні він став доларовим мільярдером.

Сайт має понад 130 млн користувачів. Його популярність особливо підскочила під час локадунів.

Нагадаємо, у 2018 році соціальна мережа Tumblr відмовилась від порнографії після скарг зі сторони Apple App Store. Після цього її відвідуваність різко впала. У 2019 році вона була продана власнику WordPress за кілька мільйонів доларів.