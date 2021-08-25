Китайська компанія Xiaomi вирішила відмовитися від бренду Mi. Починаючи з третього кварталу 2021 року всі продукти серії Mi буде перейменовано у Xiaomi.

"Ця зміна уніфікує нашу глобальну присутність та скоротить розрив у сприйнятті між брендом та його продуктами", - цитує заяву компанії видання XDA Developers, яке першим повідомило про ліквідацію бренду Mi.

Він позиціонувався компанією як абревіатура словосполучень Mobile Internet (мобільний інтернет) і Mission Impossible (місія нездійсненна). Спочатку під брендом Mi випускали тільки смартфони, але потім його поширили на весь асортимент продукції Xiaomi, починаючи від техніки і закінчуючи товарами для дому.

Тепер всі пристрої будуть випускатися під брендом Xiaomi. Також залишається бренд Redmi для дешевших товарів.

"Продукти Xiaomi представляють вершину технологій і пропонують преміальний досвід. Продукти Redmi несуть в собі безліч інновацій за більш доступною ціною і орієнтовані на більш молоду аудиторію", - йдеться в повідомленні.

Водночас компанія поки що не планує відмовлятися від логотипу Mi, який буде материнським для Xiaomi та Redmi.

Нагадаємо, що у червні 2021 року Xiaomi вперше стала світовим лідером з продажу смартфонів, обігнавши корейський Samsung та американську Apple.