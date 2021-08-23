​МВФ виділив Україні $2,7 млрд

Набуло чинності рішення про рекордний розподіл СПЗ на 650 млрд доларів.

У понеділок, 23 серпня, набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення на рекордні 650 млрд доларів.

На сайті МВФ повідомляється, що частина цієї суми в розмірі 275 млрд доларів надійде країнам, що розвиваються.

Україна без умов та зобов'язань отримає 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.

"Найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення - близько 650 млрд доларів США - набуває чинності сьогодні. Цей розподіл є суттєвим додатковим стимулом для світу і, якщо його використати з розумом, унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу. Розподіл СПЗ забезпечить глобальну економічну систему додатковою ліквідністю, поповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від більш дорогих внутрішніх чи зовнішніх запозичень", - заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Вона підкреслила, що спеціальні права запозичення - цінний ресурс, але рішення про їх використанні залежить від країн-членів. Вона висловила сподівання, що ці рішення будуть розумними та продуманими.

Додаткові СПЗ розподіляються між країнами залежно від їхньої квоти в МВФ.

Не отримають гроші Венесуела, М'янма та Афганістан - співпраця з цими країнами призупинена через нелегітимність їх правлячих режимів.

Нагадаємо, що на початку осені Україна розраховує отримати від МВФ ще 700 млн доларів в рамках кредитної програми stand by.