Суд США відхилив клопотання колишніх власників ПриватБанку щодо припинення розгляду справи

Одночасно суд призупинив провадження в окремій частині, поки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

23 серпня 2021 року Канцлерський Суд американського штату Делавер відхилив клопотання відповідачів про припинення розгляду справи за позовом ПриватБанку, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens).

Про це повідомила пресслужба банку.

Згідно з рішенням, суд продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ "ПриватБанк" проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо стягнення збитків, спричинених відповідачами банку до його націоналізації у грудні 2016 року.

Також суд задовольнив клопотання ПриватБанку та виніс наказ про збереження активів, яким заборонив будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США. Зазначається, що цей наказ є "гарантією надання позивачу належного забезпечення вимог на суму більше $600 млн, відшкодування яких він вимагає в рамках цього провадження".

Одночасно, суд задовольнив клопотання відповідачів та призупинив провадження в окремій частині, допоки пов'язані судові процеси в Україні не будуть вирішені по суті.

"ПриватБанк вітає рішення суду, яким клопотання про припинення розгляду справи на підставі forum non conveniens було відхилено повністю та очікує на встановлення швидкого графіку подальшого розгляду справи. Розгляд справи продовжується, тепер суд перейде до вирішення низки проміжних процесуальних питань, що наблизить справу до судового засідання по суті", - наголосили у пресслужбі банку.

Нагадаємо, ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.

У 2019 році ПриватБанк подав позов до Коломойського в Канцелярський суд штату Делавер. Позов стосується також Боголюбова та їх із Коломойським інвестиційних компаній. Звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість у США.