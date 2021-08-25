Американський штат Нью-Йорк уперше очолила жінка

Член Демократичної партії, віцегубернатор Кеті Гочул стала першою жінкою, яка присягнула на пост губернатора штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що демократка з західного Нью-Йорка була приведена до присяги як губернатор на короткій приватній церемонії в Капітолії штату під наглядом головного судді штату Джанет Діфьоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, що я впораюся з цим завданням. І я дійсно пишаюся тим, що можу служити їх губернатором, і я не підведу їх", - сказала Гочул.

Нагадаємо, 10 серпня губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про своє рішення піти у відставку. Його заява пролунала за сім днів після того, як Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс оприлюднила свою доповідь у справі щодо сексуальних домагань щодо кількох жінок з боку губернатора.

У доповіді були підтверджені звинувачення щодо політика. Зокрема, Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також низку жінок поза урядом штату.