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В ООН вимагають від Польщі надати допомогу мігрантам на кордоні з Білоруссю

Така заява пролунала через день після того, як Варшава заявила, що побудує на кордоні з Білоруссю паркан, який покликаний зупинити потік мігрантів.

В ООН вимагають від Польщі надати допомогу мігрантам на кордоні з Білоруссю
Фото: EPA/UPG

Агентство ООН у справах біженців, УВКБ ООН та правозахисні організації закликали Польщу надати медичну та юридичну підтримку, а також надати притулок мігрантам, які перебувають на ділянці кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Reuters.

Така заява пролунала через день після того, як Варшава заявила, що побудує на кордоні з Білоруссю паркан, який покликаний зупинити потік мігрантів.

"Визнаючи проблеми, що виникли в зв'язку з недавнім прибуттям до Польщі, ми закликаємо польську владу надати цим людям доступ на територію, екстрену медичну допомогу, юридичні консультації та психологічну підтримку", - сказала Крістін Гойер, представник УВКБ ООН в Польщі.

"Держави мають законне право управляти своїми кордонами відповідно до міжнародного права. Однак вони також повинні поважати права людини, включаючи право шукати притулок", - говориться в заяві УВКБ ООН.

У понеділок міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону з Білоруссю буде побудоване нове загородження висотою 2,5 метра. Це повинно зупинити потік мігрантів, які прибувають в країну через кордон з Білоруссю.

Раніше Польща та інші країни ЄС, Литва і Латвія, повідомили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Ірак та Афганістан, які намагаються перетнути їні кордони. ЄС заявляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко веде "гібридну війну" за допомогою мігрантів, щоб чинити тиск на блок.

Білорусь говорить, що просто перестала зупиняти мігрантів через санкції ЄС, а Лукашенко навіть заявив, що Литва сама винна у напливі нелегалів.

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