У МЗС спростували інформацію про "захоплений" у Кабулі український літак

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягти українців.

Захоплених українських літаків в столиці Афганістану Кабулі чи деінде немає. Інформація про "захоплений літак", поширена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це у коментарі повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до України. Нагадаю, що наразі було три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей", – зазначив він.

За словами Ніколенка, заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб витягти українців.

"Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому", – зазначив Ніколенко.

Він додав, що міністерство залишається на зв‘язку із українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і пропрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.

Нагадємо, низка ЗМІ поширила коментар заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, де він нібито повідомив, що минулого тижня озброєними особами в Кабулі було захоплено український літак.

Учора з Кабула прибув третій евакуаційний рейс, яким прибув 41 українець.