Янош Адер: угорці розуміють, чому анексія Криму – це незагоєна рана для українців

Президент Угорщини Янош Адер заявив, що через власну історію угорці розуміють, чому анексія Криму – це така чутлива, незагоєна рана для українців.

Про це він сказав під час установчого саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня.

“Протягом нашої тисячолітньої історії ми часто зазнавали випадків, коли велика держава нав’язує нам свої правила. Саме це відбувалося під час правління Османської імперії, Австро-Угорської імперії. Це сталося у 1956 році, коли угорці намагалися позбавити себе кайданів, які на них наклав радянський режим”, – сказав Адер.

Він зазначив, що країна на власному досвіді переконалася, як зовнішні сили свавільно перекроюють кордони в Європі.

"Дві третини території Угорщини, її населення були відірвані від неї внаслідок цих дій. Угорці опинилися у складі інших держав, хоча й не хотіли цього. І ніхто ніколи в них не запитував, в якій країні вони хотіли жити. Угорці, які опинилися у складі меншин в інших державах, страждали протягом багатьох століть, тому що в них відібрали їхні школи, домівки. Вживалися всі заходи для того, аби вони не могли вивчати власну мову", – сказав президент Угорщини.

Адер зауважив, що “у пам’ять про угорців, які втратили свої життя, і в пам’ять про трагедію Тріанонського договору ми можемо сказати, що знаємо напевне, чому анексія Криму – це така чутлива, незагоєна рана для українців”.

“Ми, угорці, поділяємо цей біль. Через нашу відданість ідеалам міжнародного права ми непохитно підтримуємо територіальну цілісність і суверенність України", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив під час Кримської платформи, що Росія продовжує діяти у спосіб, який продовжує започатковану окупацію українських територій.