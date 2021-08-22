У Чорногорії протестували проти нового лідера Сербської православної церкви

Рішення провести церемонію в Цетинському монастирі обурило багатьох чорногорців, які заявляють, що це образа тривалої боротьби за суверенітет і незалежність.

Тисячі чорногорців у місті Цетинє, що є однією зі "столиць" країни поряд з Подгорицею, вийшли на мітинг проти призначення нового глави Сербської православної церкви в Чорногорії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Планується, що наступного місяця митрополит Іоанікій II буде офіційно призначений лідером Сербської православної церкви в країні. Однак, рішення церковної влади провести церемонію в Цетинському монастирі обурило багатьох чорногорців, які заявляють, що це образа тривалої боротьби Чорногорії за суверенітет і незалежність.

Учасники маршу розмахували прапорами і несли транспаранти з осудом майбутньої інтронізації.

На місці акції забеспечували порядок сотні поліцейських.

Нагадаємо, Чорногорія, яка проголосила незалежність від Сербії в 2006 році, розділена на тих, хто вважає себе чорногорцями, і тих, хто заперечує існування чорногорської нації. Близько 30% 600-тисячного населення країни ідентифікує себе як серби. Сербська православна церква переважає в країні.

20 листопада минулого року патріарх Сербський Іриней помер у лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу. Патріарх був госпіталізований на початку листопада після позитивного тесту на ковід. Це сталося через кілька днів після того, як він очолив богослужіння при великому скупченні народу на похоронах церковного ієрарха в Чорногорії, який помер від COVID-19.

Іриней називав прохання України про автокефалію "богохульством розкольника".