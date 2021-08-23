У КВЦ "Парковий" відбувся саміт Кримської платформи. Відео

Фото: Пресцентр Кримської платформи Зустріч учасників заходу

У Києві в КВЦ "Парковий" пройшов інавгураційний саміт Кримської платформи, участь у якому взяли представники 46 держав та міжнародних організацій.

"Ми починаємо перший інавгураційний саміт Кримьскої платформи з піснею української зірки, кримської татарки Джамали, яка перемогла на Євробаченні. Це велика честь та задоволення вітати кожного з вас сьогодні. Давайте писати історію разом", – привітав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Після нього вітальне слово взяв очільник держави.

"До самого початку майже тільки що, за кілька секунд, міністр закордонних справ сказав, що йому навіть не віриться, що це відбувається в Україні, що тут скільки країн, я розумію, що тут стільки наших друзів – одразу хочу вам подякувати і поаплодувати", – почав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що це знакова подія – вперше з часів окупації українського півострову це питання винесено на найвищий політичний рівень.

"Сім років тому в центрі Європи Російська Федерація анексувала і окупувала частину нашої території, незалежності, – півострів Крим. Його площа – 27 000 кв. кілометрів. Це більше, ніж деякі країни світу. Нашу територію анексувала одна держава, одна з держав-гарантів безпеки України згідно Будапештського меморандуму", – відзначив Зеленський.

Він згадав, як у 1944 році майже все кримьскотатарське населення Криму було депортовано. Здавалося, що подібні події тепер неможливі, але це було помилкою.

"Український Крим був гарантією регіональної стабільності, зараз це порохова діжка. Від початку окупації Москва втричі збільшила військову присутність на півострові. Крим з курорту перетворився на військову базу, став плацдармом для розширення впливу, Крим перетворився на територію, де грубо та системно порушуються права та свободи людини", – заявив президент.

На рівні президентів представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Молдова, Фінляндія. На рівні прем'єр-міністрів представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.

Дві держави представлені на рівні глав парламентів – Швейцарія і Чехія. Від 14 держав приїхали представники уряду: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

США прислали міністра енергетики. Європейську комісію представляє віцепрезидент Валдіс Домбровскіс, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи представлятиме генсекретар, ГУАМ також представлений на рівні генсекретаря.

На 16 годину сьогодні також заплановано засідання Верховної Ради, на якому мають ухвалити звернення до міжнародної спільноти щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Ініціатива Кримської платформи виникла у 2020 році. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи мало на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Від самого початку виникнення ідеї платформи Росія намагалася всіляко дискредитувати цю ініціативу.

На початку 2021 визначили, що перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. Банкова анонсувала його як захід топрівня, гостями якого стануть керівники різних держав. Ідею платформи зразу ж підтримали США, які закликали інші країни долучатися.

У лютому Володимир Зеленський підписав указ про запуск Кримської платформи, а МЗС почало запрошувати країни підтримати ініціативу та долучитися до саміту. Росія тим часом назвала все це "загрозою агресії".

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю LB.ua назвав головні завдання Кримської платформи. Після проведення установчих зборів платформи на її базі має запрацювати центр, який опрацьовуватиме інформацію щодо Криму.

За його словами, на базі Кримської платформи можуть ухвалити документ, аналогічний декларації Уеллса 1940 року, який не визнавав окупацію країн Балтії Радянським Союзом до моменту їхньої повної деокупації.