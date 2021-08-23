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Росія почала будувати чотири субмарини і два корвети

Закладка нових кораблів відбулася в день проведення саміту Кримської платформи.

Росія почала будувати чотири субмарини і два корвети
Фото: kremlin.ru

У Росії в понеділок, 23 серпня, за участю президента Володимира Путіна відбулась церемонія закладки чотирьох субмарин і двох корветів.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Атомні підводні крейсери "Князь Потьомкін" і "Дмитро Донський" і великі підводні човни "Можайськ" і "Якутськ" будуватимуть у Санкт-Петербургу та Сєвєродвінську, а корвети "Грізний" і "Буйний" - в Комсомольську-на-Амурі.

За словами Путіна, Росії потрібен потужний та збалансований військово-морський флот, тому що він "відіграє ключову роль в системі забезпечення безпеки держави, захищає національні інтереси, робить вагомий внесок у зміцнення стратегічного паритету і міжнародної стабільності". 

Нагадаємо, що в липні під час морського параду в Санкт-Петербургу, де взяли участь понад 50 катерів, кораблів і підводних човнів, Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару".

Та заява Путіна пролунала через кілька тижнів після конфлікту в Чорному морі, коли британський есмінець HMS Defender пройшов біля берегів Криму. 23 червня Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь по курсу корабля, хоча самі британці заявили, що розцінили це як навчальні стрільби.

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