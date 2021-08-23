Учасники Кримської платформи ухвалили спільну декларацію із зобов'язанням розгляду нових санкцій в разі подальшої агресії Росії

Учасники саміту Кримської платформи, тобто 46 держав і міжнародних організацій, підписали спільну декларацію за результатами саміту.

Під час підсумкового слова президент Володимир Зеленський зазначив, що саміт став свідченням для кримчан того, що про окупований півострів пам'ятають.

"Це важливо для всіх кримчан, які розуміють, що їх обманули, використали, що вони потрібні Росії як склад для зберігання зброї. Вони знатимуть, що про кримчан не забули і не забудуть", – зазначив він.

Президент додав, що спільна декларація схвалена всіма учасниками.

"Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов'язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних обмежувальних санкцій щодо Росії в разі подальшої агресії, об'єднання зусиль усіх країн-учасниць нашої Кримської платформи задля зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", – заявив він.

За словами Володимира Зеленського, уперше на міжнародному рівні Російська Федерація визнана державою-окупантом.

"Відповідно до норм міжнародного права, вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим і забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних організацій", – заявив він.

Тепер у кожній країні-учасниці буде визначено відповідального високопосадовця для подальшої співпраці з Офісом Кримської платформи. Президент наголосив, що декларація відкрита до приєднання інших держав і міжнародних організацій.

Росію також запросили приєднатися до платформи.

У декларації саміту завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації.

"Російська Федерація, яка не брала участі в саміті, але так активно обговорювала та коментувала, була настільки активною, що склалося враження, що вона – повноцінний учасник Кримської платформи. Якщо цей майданчик її настільки цікавить, ми запрошуємо Росію приєднатися до КП для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної, трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника РФ. Думаю, що, скоріше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – заявив президент.

На брифінгу після саміту президент додав, що кінцевою метою платформи є деокупація території Криму.

На 16 годину сьогодні також заплановано засідання Верховної Ради, на якому мають ухвалити звернення до міжнародної спільноти щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Ініціатива Кримської платформи виникла у 2020 році.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи мало на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна.

Від самого початку виникнення ідеї платформи Росія намагалася всіляко дискредитувати цю ініціативу.