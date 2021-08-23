У Рішон Ле-Ційон також розмістили плакати з видами українських міст.

Напередодні Дня Незалежності України зупинки автобусів в ізраїльському місті Рішон Ле-Ційон прикрасили плакати з видами міст України та привітанням зі святом.

Про це повідомили в організації “Israeli Friends of Ukraine”.

На плакатах також розміщена інформація про видатних євреїв-вихідців з міст-побратимів Рішон Ле-Ційона: Харкова, Львова та Кременчука, а також Київа, Дніпра, Одеси, Чернівців.

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

“А ми пропонуємо вам взяти участь у квесті: той з вас, хто знайде, сфотографує першим найбільшу кількість зупинок та орублікує з хештегом #я_звідси - отримає сувенір! Підказка: більшість плакатів розташовані в центрі міста, але не тільки!”, – йдеться у повідомленні.

Акція проведена з ініціативи "Israeli Friends of Ukraine" та "Israeli Ukrainian Alliance", за підтримки Фонду "Українсько-Єврейська зустріч" (Канада), Суспільного руху "Рішонім" Ізраїль.

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman

Фото: Vyacheslav Feldman